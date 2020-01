Nepal: anno del turismo, Nice Expo punta a esplorare connessioni con India e Cina (2)

- Il 14 febbraio sarà protagonista l’hockey su ghiaccio ad alta quota, con l’obiettivo di stabilire un primato da iscrivere nel Guinness Book of World Records. Giocatori provenienti da vari paesi, tra i quali Stati Uniti, Canada, India e Svizzera, saranno impegnati in partite amichevoli su uno dei sei laghi (ghiacciati) di Gokyo: il sistema di acqua dolce più elevato del mondo, tra 4.700 e 5.200 metri di altitudine. Dal 14 al 16 febbraio si terrà la nona edizione dell’Himalayan Outdoor Festival (Hof), a Pharping, sulle colline di Hattiban, con competizioni di arrampicata, corsa e ciclocross: tre giorni di celebrazione delle avventure sportive, delle esperienze all’aria aperta, dello stile di vita himalayano, con iniziative per bambini, concerti e proiezioni cinematografiche. (segue) (Inn)