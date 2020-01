Nepal: anno del turismo, Nice Expo punta a esplorare connessioni con India e Cina (5)

- Il Moctca ha elaborato un piano quinquennale, dall’anno fiscale 2019-20 al 2023-24, per la crescita dei settori di competenza. Per quanto riguarda i beni culturali, l’obiettivo è completare in tre anni la ricostruzione di tutti i siti danneggiati dal terremoto del 2015 (25 aprile), che provocò più di ottomila vittime e danni gravissimi, puntando anche sullo sviluppo turistico dei siti religiosi. In generale, la promozione del turismo poggerà sul potenziamento della rete di infrastrutture. La ricettività dovrà essere ampliata in circa cento destinazioni turistiche. L’ambizione è raggiungere i 2,5 milioni di turisti all’anno entro la fine del quinquennio; per quella scadenza il settore dovrebbe arrivare a contribuire al prodotto interno lordo con una quota del dieci per cento. (segue) (Inn)