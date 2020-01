Brexit: Gentiloni, Ue e Regno Unito hanno reciproco interesse ad avere buoni rapporti

- L'Unione europea e il Regno Unito hanno il reciproco interesse ad avere buoni rapporti commerciali e un sistema di competizione su base di parità. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine dell'evento di commemorazione, al Parlamento europeo, delle vittime dell'Olocausto a cui il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha invitato la senatrice a vita Liliana Segre. La giornata di oggi, con il voto conclusivo in Aula a Bruxelles, sulla Brexit, "lo viviamo come un momento triste, non vedo cosa ci sia da rallegrarsi. Ma è una scelta che non abbiamo voluto, che ha voluto la maggioranza del popolo britannico e che noi non possiamo che accettare", ha detto. "Non è una bella pagina per l'Ue, non è una prospettiva di grandissimo successo neanche per il Regno Unito, ma gestiremo il negoziato con il Regno Unito nel modo migliore possibile perché si resta grandi amici su moltissime sfide internazionali e si devono stabilire delle buone relazioni sul piano economico, commerciale, sul piano dei rapporti con i nostri concittadini", ha aggiunto. "Dobbiamo lavorare per avere degli accordi che impediscano qualsiasi ripercussione economica negativa, consapevoli del fatto che, se ci saranno difficoltà, le ripercussioni negative saranno alla fine purtroppo più negative per il Regno Unito che per l'insieme dell'Ue. E quindi credo ci sia un interesse reciproco a una soluzione che soddisfi l'esigenza di buoni rapporti commerciali e di una competizione su base paritaria tra il Regno Unito e l'Ue", ha concluso. (Beb)