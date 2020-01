Lombardia: in Commissione Sanità discusso piano per contrasto a violenza sulle donne

- Il contrasto alla violenza di genere, i requisiti per l’esercizio degli asili nido, l’attività “intramoenia” e la proposta di attività per il 2020 dell’Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo: questi i temi oggi affrontati dalla Commissione consiliare Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega). In apertura di seduta è intervenuta l’assessore regionale alle Politiche per la famiglie e le Pari opportunità, Silvia Piani che ha illustrato le linee di intervento e le priorità del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, valido per il 2020 –2023. Prevenzione, protezione e sostegno alle donne in difficoltà, con un focus sulle donne disabili, collaborazione con il sistema giudiziario per migliorare l’efficacia dei procedimenti a tutela delle vittime di abusi e violenze, in particolare gli orfani di femminicidio, il trattamento degli uomini autori di violenza, l’attuazione della governance delle reti territoriali antiviolenza, anche attraverso il "Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne" sono le priorità illustrate e contenute nell’atto, ora all’esame della Commissione. L’assessore ha anche fornito un panorama sulla situazione lombarda: nel 2019 erano attive 27 reti territoriali, garantendo una copertura totale e capillare del territorio. I Servizi specializzati convenzionati comprendevano 51 Centri antiviolenza gestisti da 40 soggetti giuridici, oltre a 90 strutture (Case rifugio e Case di accoglienza) gestite da 39 soggetti giuridici. Nel 2018 (ultimo dato annuale disponibile) i percorsi in corso erano 11.323, di cui 6.646 nuovi. (segue) (com)