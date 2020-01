Lombardia: in Commissione Sanità discusso piano per contrasto a violenza sulle donne (2)

- Via libera a maggioranza due pareri: il primo documento, (relatore Ruggero Invernizzi, FI) determina le linee guida per le attività libero professionali intramoenia. Per quanto riguarda, l’intramoenia allargata, questa può anche venire autorizzata - in assenza di spazi interni idonei – secondo un programma sperimentale e in via residuale presso studi privati collegati in rete. Il secondo documento (illustrato da Selene Pravettoni, Lega) riguarda, invece, la proposta del Piano dei controlli per il 2020 dell’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo. Tra gli ambiti su cui si concentrerà il lavoro degli ispettori la farmaceutica, la protesica l’abbattimento delle liste d’attesa in ambito sanitario e la Customer Satisfaction, oltre alla sperimentazione di nuovi ambiti di controllo, tra cui la vigilanza sulla coerenza tra diagnosi e sistema di trasporto assegnato. La Commissione ha fatto proprie alcune osservazioni avanzate dalla consigliere Elisabetta Strada (Civici europeisti lombardi) in merito all’organizzazione aziendale, orari e spazi dedicati all’ALPI, numero di studi e riequilibrio tra offerta pubblica e attività professionale privata. I due documenti ora tornano in Giunta per l’approvazione definitiva. La seduta era stata preceduta da un’audizione con il Presidente dell’associazione “Respiriamo insieme” che ha avanzato alcune proposte riguardo ai pazienti affetti da asma. Dopo la seduta la Commissione ha avviato la fase di audizioni sul Piano sociosanitario integrato, incontri che si terranno fino al termine del mese di marzo. Oggi sono state sentiti ANCI Lombardia - ACLI Lombardia - Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) - Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari (ARIS) - ANAAO-ASSOMED – Assolombarda - SIVEMP - FIMMG - CGIL-CISL-UIL Confederazione Regionale F.P. (com)