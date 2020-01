Toscana: approvata mozione per focus concessioni demaniali

- Approvata dal consiglio regionale della Toscana la mozione, primo firmatario Leonardo Marras (Pd), che impegnerà la giunta regionale “ad attivarsi mediante ogni azione utile, fornendo opportuno supporto amministrativo, qualora richiesto, nei confronti dei Comuni della Costa toscana interessati dalle nuove disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, affinché si possano concludere in tempi celeri i procedimenti in corso di rideterminazione della durata delle concessioni”. Illustrando l’atto in aula, Marras ha sottolineato “la necessità di affrontare il tema velocemente, visto che siamo all’ultimo anno di validità delle concessioni, mettendo in condizione i comuni di procedere in modo uniforme su tutto il fronte costiero”. (Ren)