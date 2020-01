Speciale difesa: Airbus raggiunge accordo in inchiesta per corruzione

- Airbus ha raggiunto un accordo di principio con Francia, Regno Unito e Stati Uniti per porre fine a un'inchiesta su un caso di presunta corruzione a carico del gruppo. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che il costruttore europeo di aeromobili non ha fornito dettagli, ma secondo il “The Financial Times” potrebbe arrivare a pagare 3 miliardi di dollari. Lanciata quattro anni fa dal Serious Fraud Office britannico, l'inchiesta riguarda sospette tangenti elargite dal gruppo per aggiudicarsi degli appalti. In seguito le indagini si sono allargate alla Procura nazionale finanziaria francese. Il dipartimento della Giustizia statunitense è intervenuto in seguito per fare chiarezza sulle mancate dichiarazioni da parte di Airbus sulla vendita di armi. (Res)