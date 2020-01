Speciale difesa: Spagna, Marina valuta un secondo cantiere per nuovi navi oltre a Navantia

- Il ministero della Difesa spagnola, guidato da Margarita Robles, ha ripreso in mano il progetto avanzato dal precedente governo di centrodestra per costruire una nuova generazione di navi per azioni marittime di intervento subacqueo (Bam-IS). Si tratta di piattaforme innovative che fungeranno da navi di supporto per le operazioni di immersione e per il salvataggio e recupero dei sottomarini e che, ovviamente, dovrebbero essere operative prima che il primo sottomarino S-80 entri in servizio. Si è sempre pensato che il contratto andasse direttamente a beneficio di Navantia, che ha apposto il suo sigillo sulla Bam Audaz (dal cantiere navale di San Fernando, Cadice) e su Furor, dal cantiere di El Ferrol, A Coruña. Secondo però il quotidiano spagnolo “La Informacion”, i lavori non sono ancora iniziati e il governo starebbe valutando un secondo cantiere privato oltre a Navantia per eseguirli. (Res)