Speciale difesa: Germania, omicidio Luebcke, presunto assassino forse collegato a gruppi neonazisti

- Attualmente sotto processo con l'accusa di aver assassinato il presidente del distretto governativo di Kassel, Walter Luebcke, l'estremista di destra Stephan Ernst è oggetto di ulteriori indagini volte a fare luce su suoi possibili legami con gruppi neonazisti in Germania e, in particolare, nel nord dell'Assia. È quanto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver appreso da fonti dell'apparato di sicurezza tedesco. In particolare, gli inquirenti intendono scoprire se Ernst sia in qualche modo collegato alla Resistenza nazionalsocialista (Nsu), responsabile di una serie di omicidi di immigrati turchi compiuti in diverse località della Germania tra il 2000 e il 2006. Il presunto assassino di Luebcke potrebbe poi essere stato vicino alla sezione tedesca di Combat 18, organizzazione di estrema destra presente in diversi paesi europei, che recentemente è stata vietata e sciolta in Germania su disposizione del ministero dell'Interno. Combat 18 è considerato il braccio armato del gruppo neonazista internazionale Blood and Honour, ossia Sangue e onore, al bando in Germania, Spagna e Russia. Le cifre 1 e 8 indicano la prima e l'ottava lettera dell'alfabeto, A e H, iniziali di Adolf Hitler. Esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) noto per le sue politiche a favore dell'accoglienza dei profughi e per essere stato un intransigente oppositore dell'estrema destra e della xenofobia, Luebcke è stato ucciso il 2 giugno scorso nella propria abitazione con un colpo di pistola alla testa, esploso a distanza ravvicinata. (Res)