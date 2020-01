Speciale difesa: ministri Polonia e Lituania a colloquio oggi a Vilnius

- Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, sarà oggi nella capitale lituana Vilnius per parlare con il suo omologo locale, Raimundas Karoblis. Lo riporta l'emittente "Polskie Radio". I due discuteranno di come rafforzare la cooperazione militare bilaterale e la sicurezza nella regione. Tra i temi in agenda c'è in particolare la difesa congiunta del corridoio strategico di Suwalki nei pressi dell'enclave russa di Kaliningrad. Si tratta di un corridoio di circa 100 chilometri che unisce la Polonia nordorientale e la Lituania meridionale, incastrato tra la Russia e la Bielorussia. Sia Varsavia, sia Vilnius hanno deciso l'anno scorso di assegnare una brigata di rinforzo alla regione, a causa del riferito aumento dell'attività militare russa nell'area di Kaliningrad. (Vap)