Bangladesh: paese migliora le scuole per i bambini rifugiati rohingya

- Le autorità del Bangladesh, in collaborazione con le Nazioni Unite, estenderanno i programmi di istruzione per centinaia di migliaia di bambini musulmani rohingya che vivono nei campi profughi e che attualmente ricevono solo lezioni di base: lo hanno riferito funzionari bengalesi, secondo quanto riferito dalla stampa locale. I bambini, che sono fuggiti con le loro famiglie dal vicino Myanmar ai campi nel distretto di Cox's Bazar in Bangladesh, ora frequentano circa 1.500 centri di apprendimento gestiti dall'Unicef che forniscono istruzione di base, disegno e altre attività. (Inn)