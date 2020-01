Milano: il 31 gennaio Delpini incontra in Duomo il "popolo" dei mille oratori ambrosiani

- Venerdì 31 gennaio alle 20.30, nel Duomo di Milano, l'Arcivescovo, mons. Mario Delpini, presiederà una Messa per tutti coloro che hanno a cuore l'oratorio, operando con passione e dedizione. Alla Celebrazione sono attese circa 6mila persone: educatori, ragazzi e ragazze di ogni età, genitori e nonni. Duecento saranno i sacerdoti che concelebreranno con l'Arcivescovo, il Vicario generale, mons. Franco Agnesi, e i vicari del Consiglio Episcopale Milanese. Alla celebrazione parteciperanno anche i rappresentanti delle istituzioni civili. Hanno confermato la presenza per il Comune di Milano: il sindaco Beppe Sala e l'assessora all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti; per conto della Regione Lombardia: Stefano Bolognini, assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, e Alan Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Regione Lombardia. Al termine della Messa, la piazza del Duomo si illuminerà con la scritta "Oratorio 2020", grazie alla luce dei cellulari che oltre 700 animatori ed educatori degli oratori proietteranno verso l'alto. Un gesto molto simbolico, luminoso e beneaugurante, che carica di speranza e di attesa il futuro della realtà educativa sempre più urgente e necessaria dei nostri oratori. (segue) (com)