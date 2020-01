Toscana: Bugli, Giani candidato? Presidente consiglio non viola norme uso simboli

- “Non si ravvisano disposizioni di sorta che possano essere state violate dalla condotta del candidato e presidente del consiglio regionale Eugenio Giani”. Ha risposto così l’assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli all’interrogazione presentata dalla Lega sull’uso politico dei simboli istituzionali della Regione Toscana nel lancio della campagna elettorale. L’assessore ha precisato che la disciplina legislativa dei simboli istituzionali riguarda lo stemma, il gonfalone, il sigillo e la fascia, ma non la bandiera. Il consigliere leghista Elisa Montemagni ha replicato: "E’ un caso singolare che in Toscana venga usata la bandiera per promuovere il presidente candidato di una forza politica. Una bandiera ha lo stemma al suo interno. C’è la volontà di tutelare un simbolo che deve rappresentare tutti noi, il consiglio, l’istituzione”. (Ren)