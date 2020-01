Brexit: Tajani, quello odierno è uno dei voti più importanti della legislatura

- Quello di oggi del Parlamento europeo sulla Brexit è uno dei voti più importanti della legislatura. Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dei lavori della mini plenaria. "Questo è uno dei voti più importanti della legislatura in corso. Voteremo a favore dell'accordo per l'uscita del Regno Unito e poi inizia la stagione della trattativa tra l'Ue e un nuovo interlocutore", ha detto. "Anche qui dovremo essere intensamente impegnati per tutelare gli interessi dei cittadini, delle imprese, della nostra sicurezza, del nostro mercato. Daremo il massimo perché, se vogliamo una Europa vicina ai cittadini, dobbiamo fare in modo che tutto ciò che accadrà da oggi all'uscita definitiva, concreta, del Regno Unito, accada nel modo migliore possibile", ha aggiunto. (Beb)