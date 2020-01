Colombia: ucciso un altro ex combattente Farc nell'ovest del paese

- Un altro ex combattente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) è stato ucciso nel dipartimento di Antioquia, nell'ovest del paese, portando a cinque il numero degli ex guerriglieri uccisi dall’inizio del 2020. Lo denuncia il partito Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia. Dario Herrera Gomez, questo il nome della vittima, è stato ucciso mentre si dirigeva allo spazio di reintegro per ex combattenti di Ituango. Il partito ha denunciato la mancata attuazione dell’accordo di pace con il governo e l’assenza di misure di protezione. (segue) (Mec)