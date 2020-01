India-Italia: incontro Ice-Federazione camere commercio e industria indiane su cooperazione economica

- Alessandro Liberatori, direttore dell’ufficio di Nuova Delhi dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha incontrato oggi Rohit Sharma, direttore per l’Europa della Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci). Lo rende noto l’Ice via Twitter. L’incontro ha avuto come tema centrale “la discussione di un programma volto a promuovere la cooperazione economica Italia-India e la condivisione di proposte per rafforzare la presenza di compagnie italiane e indiane nei due paesi”, si legge nel tweet.(Inn)