Sanità Lazio: Zingaretti, con uscita da commissariamento si volta pagina, ce l'abbiamo fatta

- Con l'ok della conferenza Stato-Regioni all'uscita dal commissariamento della Sanità del Lazio "si volta pagina, ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il Lazio in due giorni ha fatto tre gol: ieri abbiamo saputo che nella nostra regione c'è il più alto numero di nuove imprese nel 2019, oggi abbiamo inaugurato a Frascati l'avvio del più importante centro di produzione nucleare di energia pulita d'Europa, e oggi l'uscita dal commissariamento della Sanità - ha aggiunto il governatore - Questo vuol dire che c'è un riformismo che cambia le cose. Ora siamo in una bella stagione di assunzioni per rafforzare la qualità degli operatori e anche di investimenti di centinaia di milioni di euro sulla infrastrutture sanitarie". Il governatore ha sottolineato che "vogliamo costruire un modello di difesa del diritto alla salute che unisce grandi strutture di eccellenza della sanità territoriale alla sanità domiciliare. Da oggi - ha concluso - si volta pagina, ce l'abbiamo fatta". (Rer)