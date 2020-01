Toscana: assessore Saccardi, fine lavori ospedale Castelfiorentino (Fi) nel 2022

- "La fine lavori dell’ospedale di Castelfiorentino è fissata al 2022". Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità della Toscana Stefania Saccardi che ha risposto all'interrogazione presentata dal portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti, e ha chiarito: “Il progetto esecutivo per l’ampliamento e la ristrutturazione è stato approvato a fine novembre 2019 ed è in fase di ultimazione la predisposizione dei documenti di gara per l’appalto dei lavori che si prevede saranno aggiudicati entro l’estate. Il completamento dell’intervento è fissato per l’inizio del 2022”. Quindi ha aggiunto: "Il progetto del 2008 prevedeva l’esecuzione di interventi per migliorare la funzionalità delle aree di degenza e per verificare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Gli interventi svolti non hanno coinvolto parti strutturali e non hanno cambiato la destinazione d’uso degli ambienti”. Infine, sulla questione relativa all'aumento dei costi dei lavori, Saccardi, dopo averne elencato i motivi, tra cui il “maggior dettaglio tra progetto definitivo ed esecutivo rispetto a quello preliminare”; le “caratteristiche dei terreni che hanno reso necessario la realizzazione di opere strutturali più complesse”; la “maggior superficie interessata dalle sistemazioni esterne”; la “tipologia costruttiva dei tre nuovi corpi di fabbrica” ha spiegato: “Il progetto esecutivo approvato è stato verificato da un organismo di controllo accreditato così come previsto dalla normativa vigente”. (Ren)