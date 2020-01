Imprese: al via la prima tappa di "Smartland" per la Lombardia del futuro (2)

- "Vogliamo scrivere un piano trentennale per la nostra Regione" ha inoltre aggiunto il Presidente Fontana: "Ci sono situazioni che penalizzano alcuni territori, come le infrastrutture: non possiamo permettere che alcune aree della nostra Lombardia siano penalizzate da infrastrutture su gomma e su ferro non adeguate e, d'altro canto, che infrastrutture non adeguate penalizzino lo sviluppo dei territori. Dobbiamo individuare tutte le carenze." "Aprire il roadshow regionale Smartland tra Varese e l'Altomilanese ha un grande significato simbolico in termini di varietà delle produzioni e di capacità di fare sistema dei nostri territori. Queste due aree rappresentano infatti un vero e proprio microcosmo produttivo con eccellenze in tutti i settori industriali. Inoltre, la sede di questa prima tappa – l'Università Cattaneo – LIUC – testimonia quanto Confindustria creda e investa nell'istruzione di qualità. Per questo motivo come Confindustria Lombardia stiamo promuovendo il progetto sui 'Goals per lo Sviluppo Sostenibile ONU' con l'intento di raccontare quanto, anche l'Istruzione di qualità, rappresenti parte integrante fondamentale, con istituzioni e rappresentanti economici, del modello Lombardia. Vogliamo che il Sistema Lombardia parta proprio dalla formazione e dai giovani per trovare quella forza di coesione necessaria per vincere le difficili sfide che abbiamo di fronte. Il nostro modello deve essere replicato come riferimento per tutto il Paese" ha dichiarato il Presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. "Nel 2020 festeggiamo il nostro Centenario e abbiamo deciso di farlo anche con Smartland co l'obiettivo di rafforzare il rapporto organico con la Regione e il Paese, reinterpretare per il futuro il contributo allo sviluppo economico e sociale della Fiera di Milano, disegnare un nuovo posizionamento per la Fondazione e il sistema fieristico milanese a sostegno delle imprese e del territorio" ha dichiarato il Presidente Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. (segue) (com)