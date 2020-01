Imprese: al via la prima tappa di "Smartland" per la Lombardia del futuro (3)

- "La sfida delle sfide che attende nel prossimo futuro i territori più industrializzati è quella di maturare capacità di scambio di tecnologie tra settori, attraverso percorsi di sviluppo per contaminazione tra imprese che dobbiamo aiutare nel valorizzare il capitale tecnologico anche al di fuori del proprio mercato di riferimento. Più settori manifatturieri esistono su un territorio, maggiore è la capacità di dar vita a queste politiche e a queste strategie." Così ha commentato a il Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto Grassi. Che ha proseguito sottolineando che "è proprio qui che risiede la forza di aree come quella varesina, che con 7 imprese per chilometro quadrato ha una densità manifatturiera che è due volte quella della media lombarda e sette volte quella nazionale. Sta in questi numeri, ancora una volta, la nostra forza: nella capacità diffusa di fare impresa. In questa fase storica così complicata, il contesto globale e il DNA industriale forniscono a territori come Varese l'opportunità di dotarsi di strategie per organizzare trasferimenti tecnologici per contaminazione tra supply chain diverse, andando oltre il semplice rapporto impresa/fornitori, per allargare lo sguardo ad un ecosistema dove grandi imprese, pmi, università, centri di ricerca e istituzioni possano fare, insieme, la differenza nelle traiettorie di sviluppo". Le conclusioni della prima tappa di "Smartland – La Lombardia del futuro" sono state affidate al Presidente di Confindustria Alto Milanese Diego Rossetti, al Presidente dell'Unione Industriali della Provincia di Varese Roberto Grassi e ad Alessandro Mattinzoli, Assessore Sviluppo economico della Regione Lombardia, che ha così commentato la chiusura dei lavori della prima tappa di Smartland: "Ringrazio per questo progetto che è un prezioso stimolo per la programmazione di una strategia che nasca dalle migliori esperienze dei nostri territori e dai bisogni reali per la crescita. Questa è una provincia strategica sia per le infrastrutture che per le diversificate attività economiche. Investire sulla tecnologia, sull'innovazione e sulla ricerca significa puntare a un futuro di grandi risultati. Un obiettivo da raggiungere insieme ponendo al centro quel grande capitale che è e rimane l'uomo". (com)