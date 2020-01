Municipio Roma X: taglio del nastro play ground di Valle Porcina, da oggi "a tutto sport"

- Inaugurato questa mattina il play ground di Valle Porcina ad Acilia. Si tratta di un'area a verde dove piccoli e grandi da oggi in poi potranno fare sport, fitness e trascorrere qualche ora all'aria aperta. Il play ground è stato realizzato grazie al fondo "Sport e Periferie" stanziato dal Governo per il 2015-2017 e quindi trasferito al Coni (dal 18 giugno 2019 alla società Sport e Salute Spa). Quello di Valle Porcina è il settimo play ground inaugurato nella Capitale e a breve ne saranno inaugurati altri così da completare la fruizione in tutti i Municipi. Al taglio del nastro erano presenti la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, il vice presidente ed assessore all'Ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva, l'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia, rappresentanti delle forze dell'ordine e, in rappresentanza del Coni Lazio, Riccardo Viola. Nel corso dei saluti istituzionali è stato sottolineato l'obiettivo da raggiungere, quello di potenziare l'agonismo e lo sviluppo della cultura ricreativa così da rimuovere gli squilibri economico-sociali, stimolando e sensibilizzando al decoro urbano e alla crescita culturale attraverso lo sport. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la prerogativa del play ground è quella di avere superfici calpestabili e di contatto morbide, prive di spigoli e quindi più in sicurezza per i fruitori. I piani di dislivello sono imbottiti e situati ad un'altezza massima di 60 centimetri. I moduli giochi sono colorati e atossici. Possibile praticare pallacanestro altalene, esercizi ginnici, percorsi liberi, ostacoli, scivoli. (Com)