Regionali: De Luca, in Emilia-Romagna rappresentata volontà nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, il quale ha asserito: "Emilia Romagna? È andata benissimo. Non puoi fare una campagna elettorale in una regione, parlando di cose che non c'entrano nulla, e gli emiliani lo hanno capito. Rappresentare l'Emilia come se fosse l'Afghanistan era assurdo e i cittadini non l'hanno accettato. Uno degli obiettivi di Bonaccini era quello di dare il trasporto gratuito agli studenti, cosa che in Campania viene dato da tre anni. Quest'anno abbiamo 130mila abbonamenti gratuiti ai nostri studenti. Il voto emiliano raccoglie un sentimento crescente, e cioè la voglia di serenità. Non credo che un paese possa essere tenuto in un clima di guerra permanente. Il voto crea problemi ai 5 Stelle, che devono fare una scelta. Devo dare un merito al M5s, e cioè quello di aver dato uno svecchiamento alla politica. Un conto però è fare misurazione, e un'altra cosa è misurarsi con il governo. Partiamo, come regione Campania, dalle nostre famiglie, dalle nostre imprese. Questo è il tema che ci propone anche la vicenda dell'Emilia”. “Salvini? – ha poi aggiunto il presidente della Regione Campania - Sta tornando con i piedi per terra. La politica non ne può più con questa aggressività continua, umanamente non si regge. Salvini ha avuto uno stop duro, altro che chiacchiere. In alcuni quartieri di Bologna, dove pensava di avere la maggioranza, ha avuto meno della età del Pd. È stato un momento di svolta”. Più concretezza e più lavoro per quel che riguarda la Campania, questi gli obiettivi”. “Auschwitz? – ha infine detto De Luca - Simbolo della barbarie umana. Oggi non abbiamo la percezione, nemmeno più lontana, di quel che accadeva. Non possiamo perdere per strada i valori umani fondamentali. Quando si parla di rispetto della vita delle persone dobbiamo essere uniti. Le persone civili da una parte, la barbarie dall'altra. Dobbiamo capire quanti passi abbiamo fatto per superare la barbarie”. (Ren)