Ambiente: venerdì a Benevento tavola rotonda Coldiretti su Parco nazionale del Matese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì, alle ore 16, a Morcone, in provincia di Benevento, presso la sala teatro Universitas, Coldiretti presenterà e consegnerà agli amministratori locali e ai portatori d’interesse la propria proposta di regolamento del Parco nazionale del Matese, ovvero lo strumento fondamentale per la governance dell’enorme area interessata, coniugando la tutela ambientale con l’agricoltura e con la sopravvivenza delle comunità. “Dare un’anima al costituendo Parco nazionale del Matese per scongiurare il rischio della desertificazione sociale ed economica”. Con questo spirito le federazioni regionali Coldiretti della Campania e del Molise e le federazioni provinciali di Benevento, Caserta, Campobasso ed Isernia hanno invitato i 63 Comuni coinvolti con i rispettivi territori, gli imprenditori agricoli e gli esponenti politici alla tavola rotonda. Dopo i saluti di benvenuto di Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone, a presentare la proposta di Coldiretti saranno Stefano Masini, responsabile nazionale Ambiente e Territorio, e il professor Tammaro Chiacchio, docente universitario di Diritto Amministrativo. Sul documento della Coldiretti si confronteranno Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento, Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta, Francesco Roberti, presidente della Provincia di Campobasso, Alfredo Ricci, presidente della Provincia Isernia, Vincenzo Girfatti, presidente del Parco regionale del Matese, Nicola Caputo, consigliere all’Agricoltura del Presidente della giunta regionale della Campania, l’europarlamentare molisano Aldo Patriciello e i parlamentari campani Sandra Lonardo e Piero De Luca. Le conclusioni saranno affidate a Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti. (Ren)