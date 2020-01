Donbass: a Minsk nuova riunione del Gruppo di contatto trilaterale

- Si tiene oggi a Minsk una nuova riunione del Gruppo di contatto trilaterale per la risoluzione della crisi in Ucraina orientale. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri bielorusso, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Il precedente incontro del Gruppo di contatto trilaterale si era tenuto il 16 gennaio. Nelle prime settimane del 2020, come sottolineato dal rappresentante speciale dell’Osce Heidi Grau, il numero delle violazioni del cessate il fuoco nel Donbass si è ridotto, ma permane la situazione di criticità nell’area. (Res)