Droga Roma: controlli carabinieri da Formello a La Storta, arrestati 3 spacciatori

- Tra il 24 ed il 27 gennaio i carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno messo in campo una intensa attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. La sera del 24, infatti, i militari della stazione di Le Rughe hanno arrestato un uomo di 47 anni, disoccupato e con precedenti, poiché colto in flagranza mentre cedeva una dose di circa 0.5 grammi di cocaina. Nel corso delle successive operazioni, svolte nel comune di Formello, è stato possibile rinvenire ulteriori 1.5 grammi di cocaina, un bilancino e il materiale utile al confezionamento della sostanza. Sequestrati anche 3.700 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. Il 27 gennaio, invece, in zona Giustiniana i carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio due giovani filippini, pregiudicati, perché, fermati dal personale operante e a seguito delle operazioni di rito, venivano trovati in possesso di 28 grammi di shaboo, suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento della sostanza e la somma di circa 900 euro in contanti.(Rer)