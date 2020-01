Torino: Sganga (M5s), piano riqualificazione Cavallerizza diverso da quello del Pd

- "La Cavallerizza Reale è una patrimonio di tutti i torinesi e il Movimento 5 Stelle sta lavorando perché torni accessibile a tutti in sicurezza. L'attività della giunta, su indicazione della maggioranza, è da tempo finalizzata a garantire la fruizione pubblica del bene Unesco e la decisione di Università, Conservatorio e Accademia Albertina di rispondere all'appello per costruire un polo culturale unitario al suo interno è positivo e non può che renderci soddisfatti". Così Valentina Sganga, capogruppo del Movimento 5 stelle a Torino. "Il progetto cui la sindaca Chiara Appendino e l'assessore all'Urbanistica, Antonino Iaria, non è quello fallimentare che aveva cercato di mettere in campo la giunta Pd di Fassino - prosegue Sganga - . Alla Cavallerizza non ci ci saranno alberghi di lusso, né appartamenti di pregio o speculazioni immobiliari, ma spazi espositivi, laboratori didattici e luoghi dove si produce cultura. Grazie all'impegno di tutti i consiglieri M5s abbiamo garantito che una porzione del complesso, oltre 4000 mq, sia dedicata all'uso civico mediante l'applicazione del nostro Regolamento Beni Comuni e diventi così la casa di quella comunità che, in questi anni, si è battuta per difendere la Cavallerizza Reale dagli speculatori. (segue) (Rpi)