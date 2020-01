Torino: Sganga (M5s), piano riqualificazione Cavallerizza diverso da quello del Pd (2)

- "Allo stesso modo, così come previsto dal nostro programma elettorale, nelle prossime settimane sarà preparata una variante urbanistica che eviterà la realizzazione del parcheggio interrato nei Giardini Reali bassi contro cui i cittadini si battono da tempo - prosegue Sganga - . Se la Cavallerizza Reale è abbandonata e ha rischiato di finire in mano privata è colpa del Pd e di chi ha creato il debito di Torino, arrivando a svendere e cartolarizzare il patrimonio immobiliare. Fa piacere leggere che anche le opposizioni, Pd in testa, abbiano cambiato idea sul destino futuro della Cavallerizza e sposino il progetto che la Città, in collaborazione con gli altri enti pubblici e le istituzioni di Torino, sta elaborando. Speriamo però che non sia solo un'operazione di facciata per spezzare il fronte comune di chi vuole ridare lustro a un gioiello della Città". (Rpi)