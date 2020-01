Cile: alluvioni, un morto e cinque dispersi nel nord del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza, segnala il quotidiano "La Tercera", riguarda i comuni di Copiapò, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Chanaral e Alto del Carmen. Secondo l'Istituto meteorologico le previsioni per le prossime ore non sono favorevoli e sono attese ulteriori piogge intense in tutto il settentrione, oltre che nella regione di Atacama e nelle regioni di Antofagasta, Arica e Parinacota. Il prefetto di Atacama, Patricio Urquieta, ha dichiarato che "il pronostico meteo permette di prevedere l'ipotesi di ulteriori smottamenti" nella regione. "Stiamo monitorando permanentemente in modo da poter lanciare allerte di evacuazione preventivi", ha aggiunto. (Abu)