Campania: Ciarambino (M5s), non saremo la stampella del Pd (2)

- "E' in corso in questi giorni un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle con un orizzonte comune: fare il bene della Campania. Alcuni di noi – ha spiegato Ciarambino - ritengono che bisogna assolutamente scongiurare una vittoria del peggior centrodestra del Paese, con riciclati e imputati e con la Lega Nord razzista e xenofoba, altri ritengono che vada preservata la nostra identità e la nostra coerenza e che bisognerà correre da soli. E' una decisione che prenderemo insieme a tutti i nostri iscritti con una votazione sulla piattaforma di democrazia diretta, come abbiamo sempre fatto. Io stessa mi farò portavoce della decisione che verrà fuori da questo percorso. Non bisogna vincere ad ogni costo, né il fine può essere quello di mantenere le poltrone. L'obiettivo è il bene della Campania". (Ren)