Siria: ministero Difesa russo, timori di Pompeo su Idlib sono "un'ipocrisia"

- La "preoccupazione" del segretario di Stato Usa Mike Pompeo per “gli attacchi” di Russia e Siria sulla popolazione di Idlib è un’espressione d’ipocrisia. È quanto affermato dal portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, commentando le parole di Pompeo. “Per l'intero periodo operativo della Russia contro il terrorismo internazionale in Siria, non c'è stata una sola dichiarazione pubblica da parte del dipartimento di Stato Usa a sostegno di questa lotta. Inoltre, tutto il moralismo del dipartimento di Stato sulla Siria e la ‘preoccupazione’ per la presunta sofferenza dei ‘civili’ appaiono esclusivamente al momento di una schiacciante sconfitta dei terroristi e della tanto attesa liberazione di pacifici civili siriani", ha detto Konashenkov. "Nonostante i tweet ipocriti simili da parte del dipartimento di Stato, i siriani di Aleppo, Palmira, Hama, Homs, Duma, Daraa, Suwayda, Quneitra, Deir ez-Zor sono stati liberati e ora, a differenza di Raqqa che è stata distrutta dai bombardamenti statunitensi, stanno riorganizzando pacificamente le loro vite”, ha aggiunto il portavoce. Konashenkov ha detto che il dipartimento di Stato Usa e le sanzioni statunitensi hanno reso difficile il ripristino della pace in Siria. "Gli Stati Uniti stanno monitorando con grave preoccupazione la situazione nel nord-ovest della Siria, dove pare che le forze combinate di Russia, regime iraniano, Hezbollah e Assad stiano conducendo un attacco su larga scala contro il popolo di Idlib e delle province occidentali di Aleppo", si legge nella nota di Pompeo dello scorso 27 gennaio divenuta oggetto delle critiche del ministero russo. (Rum)