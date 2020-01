Coronavirus: Russia, sviluppati due tipi di test per rilevare potenziale contagio

- Il centro di ricerca biologica russo Vector ha sviluppato due sistemi di analisi di microrganismi patogeni per rilevare il coronavirus. Lo ha detto la vicepremier russa, Tatjana Golikova, che guida il gruppo di lavoro governativo dedicato alle attività di prevenzione contro il virus che ha come epicentro la città di cinese di Wuhan. "Le possibilità di produrre questi sistemi di test per consentire il rilevamento del coronavirus in tutta la Russia stanno aumentando in modo significativo ogni giorno", ha detto Golikova al termine una riunione sulle misure di prevenzione presieduta dal presidente Vladimir Putin. Nel frattempo, Anna Popova, presidente del Servizio federale per la supervisione della protezione dei diritti dei consumatori Rospotrebnadzor, ha dichiarato “la produzione dei sistemi di test è quasi raddoppiata e che crescerà di quattro volte in una settimana”, ha detto Popova. La Russia coordina i suoi sforzi per contenere il nuovo virus con l'Unione economica eurasiatica, ha continuato Popova, aggiungendo che la Russia potrebbe condividere i suoi sviluppi con altri paesi. (Rum)