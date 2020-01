Coronavirus: nessun caso confermato in Toscana

- “In relazione a eventuali casi, nella nostra regione non sono stati segnalati casi confermati di Coronavirus o che rispondano ai criteri di casi stabiliti dalla circolare del Ministero della Salute”. Lo ha assicurato l’assessore toscano alla Sanità Stefania Saccardi rispondendo alle interrogazioni presentate da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Saccardi, citando anche una nota dell’Ordine dei giornalisti e della Fondazione ordine dei medici, ha richiamato tutti a una divulgazione rigorosa e basata su fonti certe, e ha chiarito che per il trattamento di eventuali casi sospetti, “le misure da adottare non sono quelle richieste per l’Ebola essendo il Coronavirus più simile alla Sars”. Le azioni da mettere semmai in campo sarebbero quelle della “ospedalizzazione in isolamento in un reparto di malattie infettive secondo le indicazioni dettate dal ministero”, ha concluso l'assessore. (Ren)