Ungheria: Ppe, sospensione di Fidesz non è in discussione

- Il destino di Fidesz all'interno del Partito popolare europeo (Ppe) non è nel programma dell'assemblea politica della formazione, prevista per la prossima settimana. Lo ha riferito Donald Tusk, presidente del Ppe, dopo una riunione tenutasi oggi. "La sospensione di Fidesz resta effettiva. Non servono nuove decisioni per prolungarla", ha spiegato. Tusk ha preso la decisione dopo essersi consultato con i "tre saggi" del Ppe che hanno esaminato la situazione ungherese. Il settimanale tedesco "Der Spiegel" ha però evidenziato la scorsa settimana come potrebbe mancare una maggioranza per espellere Fidesz dal Ppe. (segue) (Vap)