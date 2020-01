Speciale energia: Iraq, 106,3 milioni di barili esportati nel mese di dicembre

- L’Iraq ha esportato 106,26 milioni di barili di greggio nel mese di dicembre del 2019, con entrate per 6,7 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il portavoce del ministero del Petrolio, Assem Jihad. Si tratta di un dato in leggero calo rispetto a quello dello scorso mese di ottobre, quando l'Iraq ha esportato 106,85 milioni di barili di petrolio con ricavi pari a 6,12 miliardi di dollari. In base alle cifre definitive fornite dalla Compagnia irachena per la commercializzazione del petrolio (Somo), 103,9 milioni di barili di petrolio esportati sono stati prodotti nei giacimenti dell’Iraq centrale e meridionale, con entrate per 6,5 miliardi di dollari. La regione curda ha invece esportato attraverso il porto curdo di Ceyhan 2,8 milioni di barili con entrate per 180,4 milioni di dollari. Verso la Giordania sono stati esportati infine 347,7 mila barili, con ricavi pari a 17,7 milioni di dollari. Il prezzo medio del barile per il mese di dicembre è stato di 63,027 dollari. (Irb)