Speciale energia: Emirati, primo reattore centrale Barakah pronto per entrare in funzione

- Il primo reattore della centrale nucleare di Barakah, negli Emirati Arabi Uniti, è pronto per entrare in funzione. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa governativa “Wam”. L'operatore Nawah Energy Company sta infatti concludendo le procedure finali prima di "iniziare il caricamento sicuro dei primi gruppi di carburanti nell'unità 1 dell'impianto di Barakah, previsto per il primo trimestre del 2020. Barakah sarà la prima centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti e la più grande al mondo una volta completata, con quattro reattori e 5.600 megawatt (Mw) di capacità. L’impianto è stato costruito dalla Korea Electric Power Corporation (Kepco). (Res)