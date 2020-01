Speciale energia: Terna, nuovo massimo storico a 6,460 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna chiude la seduta di ieri a 6,460 euro per azione (+3,06 per cento) e aggiorna il proprio massimo storico. Ieri il broker Kempen ha incrementato il target price di Terna di 80 centesimi, a 6,20 euro per azione (precedente 5,40 euro per azione), confermando la raccomandazione Neutral. Come riferisce una nota, l'analista ha selezionato Terna come titolo preferito tra le infrastrutture elettriche, sottolineando che il tema della transizione energetica avrà un impatto positivo sullo sviluppo delle infrastrutture di rete. (Com)