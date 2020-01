Speciale energia: Francia, Total citata in giudizio per mancato rispetto di norme ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il gruppo petrolifero Total è stato citato in giudizio da organizzazioni non governative e da collettività locali per non aver rispettato la legge sul “dovere di vigilanza delle grandi imprese”, che impone alle aziende delle misure per prevenire i rischi ambientali. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che si tratta del primo caso in Francia. “L'azienda deve prendere delle misure concrete per prevenire il riscaldamento climatico di cui è in parte responsabile”, afferma Paul Mougeolle, membro dell'associazione “Notre affaire à nous”. Il sindaco di Nanterre, Patrick Jarry, ha invece affermato che “Total deve rendere conto ai territori”. Tra le collettività che si sono rivolte alla giustizia contro il colosso petrolifero c'è il comune di Grenoble, quello di Bayonne e la regione Centro-Valle della Loira. (Res)