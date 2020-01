Speciale energia: conglomerato tedesco Rwe attiva parco eolico in provincia Benevento

- Il conglomerato per l'energia tedesco Rwe ha reso noto in un comunicato di aver messo completamente in funzione un parco eolico a Morcone, in provincia di Benevento. L'impianto dispone di 19 turbine con rotori le cui pale raggiungono un'altezza di 140 metri. Com riferisce il sito web “Finanztreff.de”, il parco eolico di Morcone ha una capacità di 57 megawatt e può teoricamente fornire elettricità a fino 65 mila famiglie all'anno. “In termini di capacità, il sito di Morcone è a oggi il nostro più grande parco eolico onshore in Italia e rappresenta un altro passo verso il consolidamento della nostra posizione di leader globale nel settore delle energie rinnovabili", ha dichiarato l'amministratore delegato di Rwe Renewables, Anja-Isabel Dotzenrath. L'Ad ha quindi sottolineato l'importanza del mercato italiano. In particolare, Dotzenrath ha affermato: “L'Italia è uno dei nostri mercati principali per l'energia eolica. L'espansione delle energie rinnovabili sul territorio continua a crescere e siamo lieti di partecipare attivamente a questo sviluppo". In Italia, Rwe Renewables disporrà di 15 impianti eolici onshore con una capacità installata di circa 440 megawatt. Ulteriori progetti sono via di sviluppo. Attualmente, l'azienda sta realizzando un ulteriore impianto eolico onshore presso il sito già esistente di Alcamo, in provincia di Trapani. (Res)