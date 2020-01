Speciale energia: Germania, crisi settore eolico, nel 2019 prodotti solo 1.078 megawatt

- Prosegue in Germania la crisi del settore eolico terrestre, che non riesce a espandersi in particolare a causa delle lungaggini burocratiche e dell'opposizione di diverse comunità locali alla realizzazione degli impianti nelle proprie vicinanze. Come reso noto dall'Associazione federale dell'energia eolica (Bwe) e dall'Associazione dell'industria dell'ingegneria meccanica (Vdma), nel 2019 in Germania sono stati generati soltanto 1.078 megawatt di energia elettrica dagli impianti terrestri alimentati dal vento, pari a 325 nuove turbine. “È l'incremento minimo dall'introduzione della legge sulle fonti di energia rinnovabile (Eeg) nel 200”, evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per il presidente del Bwe, Hermann Albers, si tratta di “un declino drammatico”, che mette a repentaglio numerosi posti di lavoro. Le associazioni del settore eolico chiedono, quindi, alla politica di agire. Qualora la domanda di elettricità dovesse aumentare, sarebbero infatti necessari 5.000 megawatt all'anno per raggiungere l'obiettivo del 65 per cento di energia da fonti rinnovabili stabilito dal governo federale per il 2030. (Res)