Speciale energia: Spagna, il fallimento di T-Solar

- T-Solar, una delle grandi società spagnole di energia rinnovabile, è arrivata a Ourense, in Galizia, nel 2008 promettendo di diventare un riferimento nelle energie rinnovabili. Iniettata con molteplici sussidi pubblici, la società nel 2013 ha però chiuso i battenti dello stabilimento di pannelli solari al silicio. Pochi giorni fa T-Solar ha rifinanziato una parte del suo debito per un totale di 567,8 milioni di euro attraverso varie emissioni obbligazionarie e un prestito bancario. Una volta chiusa questa operazione, la società, appartenente al fondo di venture capital I Squared, sarà ufficialmente messa in vendita. (Res)