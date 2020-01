Speciale energia: Spagna, deficit elettrico di 2,2 miliardi di euro a novembre

- In Spagna il disallineamento provvisorio tra entrate e spese del sistema elettrico ammontava a 2,2 miliardi di euro fino a novembre 2019, l'86 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2008, secondo i dati provvisori della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc ). Le entrate a novembre ammontavano a 13.892 milioni di euro, mentre i costi sostenuti a 16.100 milioni di euro. Nel mercato del gas, il deficit provvisorio si è attestato a 34 milioni di euro, rispetto ai 342 milioni di un anno prima. (Res)