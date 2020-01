Speciale energia: Grecia, dalla Bei finanziamento di 20 milioni di euro per nave rifornimento Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale del gas greca Depa e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno firmato un accordo per finanziare con 20 milioni di euro la costruzione di un nuova nuova nave da rifornimento per Gas naturale liquefatto (Gnl) che sarà di base nel porto ateniese del Pireo. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", quella pensata nell'accordo sarà la prima nave di questo tipo per la Grecia e per l'intero Mediterraneo orientale; avrà una capacità di 3000 metri cubi di gas e verrà rifornita dal terminale Gnl di Revithoussa, nella Grecia nord orientale. La nave rifornirà altre imbarcazioni al Pireo ed in altri porti della Grecia, sostenendo la transizione verso l'utilizzo di carburanti più sostenibili dal punto di vista ambientale. L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato di Depa, Konstantinos Xifaras, e dal vicepresidente della Bei, Andrew McDowell. (Gra)