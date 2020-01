Latina: arrestata coordinatrice Cambiamo con Toti per estorsione aggravata da metodo mafioso

- Questa mattina la Squadra mobile di Latina ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti dell'ex consigliera della Regione Lazio Gina Cetrone, di suo marito Umberto Pagliaroli e di tre esponenti del clan Di Silvio: Armando, detto Lallà, Gianluca e Samuele. I capi di imputazione vanno dall'estorsione, agli atti di illecita concorrenza e violenza privata, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Latina e coordinate dalla Dda di Roma, si sono servite anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Renato Pugliese e Agostino Riccardo. Gli investigatori hanno ricostruito come nell'Aprile del 2016 la Cetrone e il marito si rivolsero al boss Armando Di Silvio per per riscuotere un credito che la società Vetritalia Srl, a loro riconducibile, vantava nei confronti di un imprenditore abruzzese per una fornitura di vetro. In particolare Cetrone e Pagliaroli convocarono l'imprenditore presso la loro abitazione per chiedergli il pagamento immediato della somma dovuta e impedendogli di andare via a bordo della sua macchina. A quel punto nella casa dei due coniugi arrivarono anche Agostino Riccardo, Samuele e Gianluca Di Silvio, che subito cominciarono a minacciare l'imprenditore, prospettando conseguenze e ritorsioni violente nei suoi confronti. Il giorno successivo l'imprenditore fu stato costretto a recarsi in Banca, sotto la stretta sorveglianza di dei Di Silvio e di Riccardo, e ad effettuare un bonifico di 15mila euro a favore della società Vetritalia Srl, nonché a consegnare a loro "per il disturbo" la somma di 600 euro.(Rer)