Italia-Usa: conclusa la visita del sottosegretario agli Esteri Scalfarotto negli Stati Uniti

- Si è conclusa la visita negli Usa del sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto. Come riferisce una nota della Farnesina, nel corso della sua missione a Washington il sottosegretario ha avuto molteplici incontri con esponenti dell’Amministrazione e del Congresso. A pochi giorni dall’annuncio, il 24 gennaio, da parte dell’Amministrazione americana di nuovi dazi su prodotti derivati in alluminio e acciaio e, in vista della revisione delle tariffe imposte dall’Amministrazione nell’ottobre scorso a seguito della sentenza dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio sul caso Airbus, il sottosegretario Scalfarotto ha sottolineato l'aspettativa che l’Italia non venga colpita in modo sproporzionato da una nuova tornata di tariffe che correrebbero il rischio di danneggiare imprese e consumatori non solo nel nostro Paese e in Europa, ma negli stessi Stati Uniti, toccando settori sensibili come quello agroalimentare e vinicolo. (segue) (Com)