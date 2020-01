Italia-Usa: conclusa la visita del sottosegretario agli Esteri Scalfarotto negli Stati Uniti (2)

- Il sottosegretario ha anche sottolineato il rischio che una nuova ondata di dazi nei confronti dell’Italia, che non è parte del consorzio Airbus per scelta, possa ledere anche l’immagine degli Stati Uniti presso l’opinione pubblica italiana. Un rischio che va scongiurato alla luce dell’eccellente stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Scalfarotto ha inoltre assicurato l’impegno dell’Italia in sede Ue per l’avvio di un negoziato costruttivo e risolutivo sul tema dei sussidi al settore aerospaziale, nell’attesa della sentenza che l’Omc dovrà pubblicare nei prossimi mesi sul caso Boeing. Il sottosegretario ha sottolineato come obiettivo della relazione commerciale tra Ue e Usa debba essere quello di evitare qualsiasi escalation per concentrarsi piuttosto su soluzioni “mutually beneficial” che sostengano le imprese e i consumatori di entrambe le aree economiche. Scalfarotto ha infine illustrato portata e funzionamento della tassa italiana sui servizi digitali, entrata in vigore il primo gennaio con raccolta del gettito il prossimo anno, confermando l’impegno e l’aspettativa del nostro Paese per il raggiungimento di un accordo globale in sede Ocse. (segue) (Com)