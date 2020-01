Italia-Usa: conclusa la visita del sottosegretario agli Esteri Scalfarotto negli Stati Uniti (3)

- La visita del sottosegretario si inserisce nel solco della continua azione che tutte le articolazioni del Sistema Italia, ed in primis la Farnesina tramite l’ambasciata d’Italia a Washington e l’Ice, stanno compiendo per difendere i produttori italiani e l’intera filiera di importatori e distributori americani di nostri prodotti. Azione che si accompagna alla costituzione dell’American Italian Food Coalition, costituita da oltre 400 imprese italiane, con l’obiettivo di fare fronte comune per la difesa dei prodotti italiani negli Usa, intensificando i contatti con Associazioni di categoria, Consorzi, produttori italiani, Gruppi di pressione americani, e singole imprese ed organizzare iniziative promozionali per il sistema delle imprese. (Com)