Milano: 9 cani da guardia e telecamere a protezione droga, arrestato 45enne (2)

- (segue) Da qualche tempo gli agenti della Squadra Investigativa del sommissariato stavano raccogliendo informazioni sull'uomo, conosciuto solo per qualche precedente di polizia per reati contro il patrimonio e qualche diverbio in strada ma che, negli ultimi tempi, era ormai diventato noto tra gli spacciatori e gli assuntori di droga tanto da ricevere l'appellativo di "Zio". I poliziotti hanno accertato che l'uomo riceveva la clientela all'ingresso della sua abitazione, restando sempre al suo interno insieme a un numero imprecisato di cani, la cui presenza sembrava essere nota a tutti quelli che si avvicinavano all'uscio della casa. Lunedì pomeriggio, durante un servizio di appostamento fuori l'abitazione del 45enne, gli agenti, oltre al solito viavai di persone, hanno sentito un concitato abbaiare di cani e le urla di una donna, che diceva di essere stata morsa da uno degli animali e chiedeva l'arrivo di un'ambulanza. L'equipaggio del 118 è intervenuto poco dopo, per soccorrere e trasportata al pronto soccorso la vittima, compagna del 45enne. Gli agenti hanno quindi sfruttato quel momento per intervenire con una pattuglia in divisa con la scusa di voler richiedere informazioni in merito all'accaduto e così, l'uomo, senza insospettirsi, ha ricevuto gli agenti uscendo dall'abitazione.(Rem)