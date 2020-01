Mostre: dal 14 febbraio alla Casa del Cinema di Roma in esposizione "Sensuability"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 14 febbraio, dalle ore 18, l'associazione Nessunotocchimario presenterà, presso la Casa del Cinema di Roma la seconda edizione della mostra "Sensuability: ti ha detto niente la mamma?”. Durante l’evento verranno premiati ed esposti per un intero mese fumetti e illustrazioni realizzati dai partecipanti al concorso “Francamente me ne infischio”, promosso dall’associazione Nessunotocchimario insieme al Comicon. L’evento sarà parte di “Sensuability”, un progetto a più tappe ideato e voluto da Armanda Salvucci, che, oltre al fumetto, includerà cinema e fotografia per parlare della disabilità. Le tavole e le illustrazioni dei partecipanti che meglio avranno saputo mostrare, attraverso l’arte del fumetto, varie forme di disabilità verranno premiate all’apertura della mostra presso la Sala Cesare Zavattini. La giuria d’eccezione sarà presieduta dal maestro Tanino Liberatore e composta da Fabio Magnasciutti, Frida Castelli e Luca Enoch. Un nuovo sguardo sul tema lo offriranno anche le opere donate, tra gli altri, da Milo Manara, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Luca Enoch, Stefano Tartarotti, Marco Gava Gavagnin, Francesca D’Amato che hanno sostenuto l’iniziativa. (Ren)