Milano: 9 cani da guardia e telecamere a protezione droga, arrestato 45enne (3)

- (segue) I poliziotti sono riusciti a entrare nell'abitazione anche con l'aiuto di alcuni famigliari dell'uomo che, ricevute la garanzia che agli animali non sarebbe stato recato alcun danno, li hanno aiutati a tirarli fuori uno alla volta, apponendo anche delle museruole a quelli più imponenti. Alla fine gli animali sono risultati ben nove, fra cui alcuni pittbull, un pastore tedesco e un enorme labrador particolarmente aggressivo (presumibilmente quello che aveva morso la donna). Dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati settecento grammi di hashish, diviso e conservato in vari luoghi, con confezioni grandi termosaldate e altri involucri più piccoli, oltre a palline di carta stagnola già pronte per la vendita. È stata inoltre recuperata un'agendina della contabilità e dei riferimenti alla clientela, compresa la messaggistica di chi si informava su quando poter andare a comprare. Inoltre i poliziotti hanno scoperto che l'uomo si avvaleva non solo dei cani, ma anche di una serie di microcamere nascoste dentro vasi di plastica posti accanto alle finestre. I vasi erano stati opportunamente forati per permettere alle camere di inquadrare l'esterno dell'abitazione. Era così infatti che lo "Zio" riusciva a individuare sempre con sufficiente precisione gli sconosciuti "sospetti", controllando le microcamere con una semplice applicazione che gli permetteva di ricevere le immagini direttamente sul suo smartphone. (Rem)