Polonia: Corte costituzionale sospende il potere di risoluzione della Corte suprema (7)

- La Commissione rileva che la legge sulla responsabilità disciplinare non si presta a risolvere il conflitto, ma al contrario rischia di esacerbarlo. Essa limita la libertà di espressione e di associazione dei giudici e impedisce alle corti polacche di valutare se altri tribunali nel paese sono o meno indipendenti e imparziali secondo le regole europee. I magistrati polacchi sono così messi nelle condizioni di poter subire procedimenti disciplinari per decisioni che potrebbero rivelarsi necessarie alla luce della Carta europea dei diritti dell'uomo, della normativa comunitaria o di altri strumenti giuridici internazionali. A nulla è però valsa la raccomandazione della Commissione di Venezia di non approvare la riforma del sistema disciplinare. (segue) (Vap)